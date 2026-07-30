Школе № 6 в Новочеркасске присвоили имя погибшего милиционера Геннадия Богатикова

— Геннадий Богатиков вступил в неравный бой и ценой собственной жизни остановил цепочку жестоких преступлений. Для сотрудников органов внутренних дел Дона его имя — символ чести и профессионального долга. Отрадно, что теперь ученики этой школы будут с гордостью носить имя своего земляка и равняться на его подвиг, — сказал Александр Речицкий.