Дикие капуцины начали осваивать ИИ в дикой природе

Исследователи из университета Эмори (США) впервые провели когнитивные тесты с дикими капуцинами без постоянного присутствия человека. Для этого была разработана автономная система CapuchinAI, оснащённая сенсорным экраном, функцией распознавания морд животных и автоматической выдачей угощения. Об этом сообщили в университете Эмори.
В пилотном эксперименте, проведённом в лесу в Коста-Рике, участие приняли 16 обезьян. Первым принцип работы случайно освоил самец по кличке Тромпудо: после касания экрана он получил кусочек банана и быстро установил связь между действием и наградой. Другие животные также научились пользоваться устройством, некоторые из них начали касаться дисплея губами для получения лакомства.
На данный момент задания являются максимально простыми: на экране отображается синее поле, и за прикосновение к нему система выдаёт угощение. Одновременно алгоритм распознаёт конкретную особь с точностью около 97%, что в будущем позволит предлагать каждой обезьяне индивидуальные тесты.
Авторы проекта намерены выяснить, почему одни капуцины обучаются быстрее других, как на интеллект влияют окружающая среда и жизненный опыт, а также получить новые данные об эволюции познавательных способностей приматов. Ещё одной задачей является приближение исследований к естественным условиям за счёт исключения влияния присутствия людей на поведение животных.