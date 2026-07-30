Дикие капуцины начали осваивать ИИ в дикой природе

В пилотном эксперименте, проведённом в лесу в Коста-Рике, участие приняли 16 обезьян. Первым принцип работы случайно освоил самец по кличке Тромпудо: после касания экрана он получил кусочек банана и быстро установил связь между действием и наградой. Другие животные также научились пользоваться устройством, некоторые из них начали касаться дисплея губами для получения лакомства.