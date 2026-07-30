Суд обязал работодателей платить за ранний приход на работу

По решению Седьмого кассационного суда, наладчик из города Миасс взыскал с завода крупную сумму за подобные нарушения. Руководство обязало рабочих приходить за десять минут до смены и уходить на десять минут позже без увеличения зарплаты. За четыре недели это время составило более шести часов, что суд квалифицировал как сверхурочную работу, подлежащую оплате в повышенном размере. В итоге гражданину начислили более 104 тысяч рублей задолженности и 25 тысяч рублей компенсации морального вреда.