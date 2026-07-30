Суд обязал работодателей платить за ранний приход на работу

Работодателей обязали оплачивать принудительный ранний приход на работу как сверхурочные часы. Если начальство требует прибывать раньше для переодевания, это время не может быть бесплатным.
Судебная практика встала на защиту сотрудников, гарантируя дополнительные выплаты за минуты, отработанные сверх графика по инициативе руководства, — пишет «РГ».
По решению Седьмого кассационного суда, наладчик из города Миасс взыскал с завода крупную сумму за подобные нарушения. Руководство обязало рабочих приходить за десять минут до смены и уходить на десять минут позже без увеличения зарплаты. За четыре недели это время составило более шести часов, что суд квалифицировал как сверхурочную работу, подлежащую оплате в повышенном размере. В итоге гражданину начислили более 104 тысяч рублей задолженности и 25 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Юристы подчеркивают, что ключевым фактором для выплат служит именно инициатива работодателя. Если сотрудник задерживается по собственной воле, чтобы избежать пробок, такие часы не оплачиваются. Факт принуждения можно подтвердить табелями или перепиской в мессенджерах.
И это судебное решение создает важный прецедент для защиты трудовых прав по всей стране. Волгоградцы, сталкивающиеся с неоплачиваемыми ранними приходами на предприятие, теперь имеют правовое основание для обращения в суд.
Ранее сообщалось, что с осени изменятся правила работы для всех водителей.