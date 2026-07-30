Джаз от обладателя Грэмми, «Гамлет» и вечеринка «Где мой 2008»

В пятницу и в выходные в кинотеатрах Ростова пройдут премьерные показы испанской мелодрамы «Все, что мы потеряли». После смерти родителей молодая начинающая художница Леа перестала рисовать и радоваться жизни. Перед многомесячной командировкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку, и тот становится единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя.