Слово «бурмалда» почти никогда не имеет буквального значения — его сила именно в том, что она ничего не значит, но при этом моментально считывается аудиторией. Такой прием хорошо ложится на формат мемов и коротких видео: достаточно произнести «бурмалда», чтобы вызвать смех у тех, кто в теме.
Содержание.
Что такое бурмалда.
Откуда взялся мем.
Язык бурмалды.
Бурмалда: подборка мемов.
Бурмалда: главное.
Что такое бурмалда.
Внешность персонажа в роликах разная — то обычный пес, то гибрид кота-сфинкса и совы, то заяц-Бурмалдаец, — единой канонической версии до сих пор нет.
(Фото: Главмемность / TikTok).
Бурмалда — это интернет‑мем, который изначально появился как абсурдное, нарочито бессмысленное слово, быстро ставшее маркером определенного типа юмора: нарочитой нелепости и постиронии.
В 2026 году это слово используется в нескольких контекстах: как кодовое обозначение онлайн-казино в речи стримеров, как персонаж абсурдных нейросетевых видео про «альтернативный СССР» и как ключевая фраза массового пранка в мессенджерах.
С 1 сентября 2024 года запрещена модель азартных игр с материальным выигрышем через интернет по модели, копирующей казино или зал игровых автоматов. Онлайн-казино в России также запрещены.
Своей популярностью слово обязано именно этой многозначности: у него нет очевидного смысла, поэтому пользователи сами придумывают ему новые значения — от белиберды и околесицы до конкретного персонажа-животного.
Откуда взялся мем.
«Заяц бурмалдаец» — это мемный персонаж, выросший из сленга про «бурмалду». Он живет в альтернативной ИИ-вселенной про СССР.
(Фото: klaqo6 / TikTok).
История бурмалды начинается в стримерской среде, где на платформах типа Twitch реклама и упоминание онлайн-казино официально запрещены. Чтобы обходить фильтры площадок, стримеры придумали собственный словарь эвфемизмов, и «бурмалда» стала заменой слову «казино»: выражения «крутить бурмалду» или «вертеть бурмалду» означали игру в азартные игры прямо во время эфира.
Главным популяризатором термина считается треш-стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy (Меллстрой) [1]. Позже вокруг Меллстроя и его контента слово начало терять исходный смысл и стало обозначать вообще что угодно — от невкусного салата до абсурда ради абсурда.
Бурмалденс (Burmaldance) — вирусный тренд TikTok с абсурдными хаотичными танцами под странную электронную музыку, ассоциируемый с Меллстроем.
(Фото: Mell / TikTok).
Весной 2026 года к теме подключился искусственный интеллект: TikTok заполонили ИИ-ролики про вымышленный альтернативный Советский Союз, в которых вместо привычных кошек и собак «государство выращивало» двух существ — пса (или зайца) Бурмалду и льва-зайца Черемшу [2]. По лору мема, Бурмалду сажали в землю как картошку, поливали «казенной водой», а после созревания она отправлялась на учет в жилконтору. Внешность персонажа в роликах разная — то обычный пес, то гибрид кота-сфинкса и совы, то заяц-Бурмалдаец, — единой канонической версии до сих пор нет.
Отдельную волну вирусности мему принес розыгрыш в переписках, начавшийся весной 2026 года. Пользователям приходили фейковые «системные» уведомления вида: «Ваше сообщение не доставлено. Чтобы собеседник видел ваши сообщения, напишите: “Бурмалда” или “Ваш комментарий не виден для остальных. Чтобы его увидели, напишите: “Бурмалда”. Люди принимали это за реальное ограничение платформы и послушно писали заветное слово, после чего получали в ответ недоуменное “Что?” — а скриншоты таких диалогов расходились по соцсетям как отдельная шутка. Особенно активно тренд прижился в переписках Telegram, личных сообщениях TikTok и на “Авито”, где продавцы стали отвечать этим фейковым уведомлением навязчивым покупателям.
Пользователям приходили фейковые «системные» уведомления вида: «Ваше сообщение не доставлено. Чтобы собеседник видел ваши сообщения, напишите: “Бурмалда” или “Ваш комментарий не виден для остальных. Чтобы его увидели, напишите: “Бурмалда”.
(Фото: Сhat GPT / РБК).
Популярности мема способствовали и сами онлайн-казино: заметив вирусный охват, площадки начали заказывать собственные ИИ-ролики с псевдосоветским лором, интегрируя в них рекламу своих сервисов.
Язык бурмалды.
Вокруг слова сформировался целый словарь производных и устойчивых выражений:
Крутить/вертеть бурмалду — играть в онлайн-казино во время стрима, изначальное значение слова.
Бурмалденс (Burmaldance) — вирусный тренд TikTok с абсурдными хаотичными танцами под странную электронную музыку, ассоциируемый с Меллстроем.
Бурмалдафон — ироничное название любого странного устройства, способного издавать звук: от магнитофона до акустических труб на детской площадке.
Пес/Заяц Бурмалда (ец) — персонаж мемных ИИ-роликов про альтернативный СССР, «домашнее животное» из вымышленного советского лора.
Бурмалда как синоним белиберды — обозначение полной бессмыслицы, ерундистики, «черти чего», когда слово используют без привязки к казино или советскому лору.
Слово также породило музыкальные треки и мэшапы: например, композицию «БУРМАЛДА» лейбла Legacy Music и множество любительских ремиксов с этим названием, которые звучат в роликах TikTok.
Бурмалда: подборка мемов.
Фейковое системное уведомление: «Собеседник не видит ваше сообщение. Напишите слово “Бурмалда”, чтобы снять блокировку» — классика пранка в переписках.
Вариация для комментариев: «Ваш комментарий не виден для остальных. Чтобы его увидели, напишите: “Бурмалда”.
ИИ-ролики про альтернативный СССР, где Бурмалду «сажают в землю как картошку», а после созревания она «встает на учет в жилконторе»; единственный навык персонажа — «сидеть и смотреть в стену» после обучения в «школе имени Павлова».
Танцевальный тренд «Бурмалденс» — абсурдные хаотичные движения под мэшапы и электронную музыку, снятые тысячами пользователей.
Заяц-Бурмалдаец — отдельная ветка мема с изображением зайца (часто игрушечного), ставшая самостоятельным вирусным персонажем.
Бурмалда: главное.
Бурмалда — сленговое слово без единого значения, ставшее одним из главных мемов 2026 года.
Изначально это эвфемизм для «онлайн-казино», придуманный стримерами для обхода запретов на упоминание азартных игр на стримерских площадках.
Главным популяризатором слова считается стример Андрей Бурим (Mellstroy) — сама «бурмалда» созвучна его фамилии.
Весной 2026 года мем получил новую жизнь благодаря ИИ-роликам про «альтернативный СССР», где Бурмалда фигурирует как вымышленное домашнее животное.
Массовая волна вирусности связана с розыгрышем в переписках: фейковые уведомления о «недоставленном сообщении» заставляли людей писать слово «Бурмалда» в ответ.
От слова образовались производные: «крутить бурмалду», «бурмалденс», «бурмалдафон», «Заяц-Бурмалдаец».
Сегодня слово используют и как код для казино, и как синоним полной бессмыслицы — конкретного смысла у него больше нет.
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