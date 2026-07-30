Что такое бурмалда и откуда взялся мем. Подборка мемов про бурмалду

Весной 2026 года к теме подключился искусственный интеллект: TikTok заполонили ИИ-ролики про вымышленный альтернативный Советский Союз, в которых вместо привычных кошек и собак «государство выращивало» двух существ — пса (или зайца) Бурмалду и льва-зайца Черемшу [2]. По лору мема, Бурмалду сажали в землю как картошку, поливали «казенной водой», а после созревания она отправлялась на учет в жилконтору. Внешность персонажа в роликах разная — то обычный пес, то гибрид кота-сфинкса и совы, то заяц-Бурмалдаец, — единой канонической версии до сих пор нет.