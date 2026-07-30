Юрист рассказал, можно ли россиянам пользоваться Telegram

«Главная опасность для пользователей кроется в участии в незаконной деятельности. Категорически нельзя вступать в групповые чаты и подписываться на каналы, где обсуждаются или координируются противоправные деяния, особенно если они связаны с терроризмом или экстремизмом», — предупредил Хаминский.