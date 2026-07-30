Дятлова рассказала, кто и когда занимается ликвидацией дефектов после дорожного ремонта

Аукцион по капремонту улицы Красной от проспекта Мира до улицы Маршала Борзова (1,8 км) в октябре 2022 года выиграла компания «Мосинжиниринг». Контракт был заключён на 200 млн рублей. Работы сопровождали скандалы: в середине июля жители улицы сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором, распорядился высадить на Красной взрослые деревья взамен повреждённых при ремонте. В начале октября власти решили дополнительно исследовать повреждённые деревья, предлагалось снести те из них, чья корневая система понесла критический ущерб во время строительства, «так как они могут упасть во время сезонных штормов». Первое дерево упало в середине октября.