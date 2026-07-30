Дятлова рассказала, кто и когда занимается ликвидацией дефектов после дорожного ремонта

Ликвидацией дефектов после проведения дорожного ремонта в Калининграде в течение гарантийного срока занимаются выполнявшие работы подрядчики. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» 30 июля.
О том, как построена работа по ликвидации дефектов и как власти Калининграда работают с подрядчиками, спросил один из местных жителей. В пример мужчина привёл не очень качественный, на его взгляд, ремонт ул. Красной и Павлика Морозова.
«Как мы с ними работаем? Не принять объект невозможно, потому что подрядчик выполнил работы, и на момент приёмки невозможно обнаружить скрытые дефекты, — пояснила Дятлова. — Но все контракты, которые сегодня отыгрывают, имеют пятилетний гарантийный срок. Когда у нас заканчивается зимний период, то есть отрицательная температура, образуется специальная комиссия, в которую входят сотрудники комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сотрудники ГДСР, сотрудники ГИБДД, представители общественности. Комиссия объезжает город и фиксирует состояние улично-дорожной сети».
Весь объём обнаруженных дефектов предъявляется, по словам главы горадминистрации, подрядным организациям, которые устраняют недостатки за свой счёт.
«Эти недостатки могут быть как в отношении плитки, которая провалилась, ям, которые появились на проезжей части, тактильной плитки, которая достаточно часто рассыпалась. Это были дефекты старых контрактов. После того, как мы поменяли требования к тактильной плитке, теперь она делается из композитного материала, этого дефекта уже нет», — добавила Дятлова.
С наличием дефектов на отремонтированных улицах Красной и Павлика Морозова сити-менеджер согласилась, но призвала вспомнить, какими они были до проведения работ. «Однозначно положительные изменения», — подчеркнула Елена Дятлова.
Аукцион по капремонту улицы Красной от проспекта Мира до улицы Маршала Борзова (1,8 км) в октябре 2022 года выиграла компания «Мосинжиниринг». Контракт был заключён на 200 млн рублей. Работы сопровождали скандалы: в середине июля жители улицы сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором, распорядился высадить на Красной взрослые деревья взамен повреждённых при ремонте. В начале октября власти решили дополнительно исследовать повреждённые деревья, предлагалось снести те из них, чья корневая система понесла критический ущерб во время строительства, «так как они могут упасть во время сезонных штормов». Первое дерево упало в середине октября.
Кроме того, местные жители жаловались на качество работ, в частности, криво уложенную и поломанную плитку. Она оказалась разбитой в некоторых местах на протяжении участка от улицы Карла Маркса до Захаровского рынка. Горвласти объясняли проблемы тем, что «на только что уложенную плитку произошел заезд транспортного средства», и заявляли, что «трагедии делать не нужно». К устранению дефектов подрядчик приступил в марте 2025 года.