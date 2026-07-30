За личные заслуги и значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства десяти жителям региона присвоено звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Нижегородской области». Соответствующее постановление приняли депутаты Законодательного собрания региона на заседании 30 июля.
«Присвоение звания “Заслуженный работник АПК Нижегородской области” — это не просто высокая награда, а справедливое признание многолетнего самоотверженного труда, профессионализма и преданности делу. Каждый из награжденных работает в отрасли не менее четверти века, а некоторые посвятили сельскому хозяйству более 40 лет — фактически всю свою жизнь. Их опыт и знания — это прочный фундамент продовольственной безопасности не только Нижегородской области, но и всей страны. Особенно ценно, что своим примером они вдохновляют молодое поколение выбирать профессию в агропромышленном комплексе и развивать отрасль. От всей души желаю каждому из заслуженных работников новых достижений, неиссякаемой энергии и сил для воплощения самых смелых планов — пусть стойкость и трудолюбие и впредь помогают добиваться выдающихся результатов!» — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Нижегородской области» в 2026 году присвоено:
Николаю Волкову, механизатору ООО «Возрождение» (Шарангский муниципальный округ); Сергею Волкову, генеральному директору АО «Княгининское молоко» (Княгининский муниципальный округ); Михаилу Грибову, агроному ООО «Родник» (Вадский муниципальный округ); Ирине Корешковой, доярке ООО «Им. Горького» (Уренский муниципальный округ); Алексею Линеву, главному инженеру ООО «Племзавод “Пушкинское” (Большеболдинский муниципальный округ); Галине Лукояновой, животноводу четвертого разряда ООО племенной завод “Большемурашкинский” (Большемурашкинский муниципальный округ); Александру Маньшину, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства АО “Пергалейское” (Бутурлинский муниципальный округ); Владимиру Напалкову, председателю СПК (колхоза) “Шагаевский” (Починковский муниципальный округ); Александру Терехину, бригадиру молочно-товарной фермы ООО “Бармино” (Лысковский муниципальный округ); Александру Храмову, главному инженеру СПК (колхоза) “Ушаково” (Гагинский муниципальный округ).
Всего звания «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Нижегородской области» удостоены 23 жителя региона.