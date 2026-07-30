Десяти жителям региона присвоено звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Нижегородской области»

«Присвоение звания “Заслуженный работник АПК Нижегородской области” — это не просто высокая награда, а справедливое признание многолетнего самоотверженного труда, профессионализма и преданности делу. Каждый из награжденных работает в отрасли не менее четверти века, а некоторые посвятили сельскому хозяйству более 40 лет — фактически всю свою жизнь. Их опыт и знания — это прочный фундамент продовольственной безопасности не только Нижегородской области, но и всей страны. Особенно ценно, что своим примером они вдохновляют молодое поколение выбирать профессию в агропромышленном комплексе и развивать отрасль. От всей души желаю каждому из заслуженных работников новых достижений, неиссякаемой энергии и сил для воплощения самых смелых планов — пусть стойкость и трудолюбие и впредь помогают добиваться выдающихся результатов!» — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.