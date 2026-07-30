Помощник Президента РФ Владимир Мединский вновь обратил внимание на геральдику муниципалитетов Калининградской области, отметив обилие в ней германских элементов. «В геральдике ряда муниципалитетов региона весьма обильно представлены германские элементы. Мне неизвестны случаи, чтобы в геральдике современных германских городов была хоть одна отсылка к славянским символам», — заявил Мединский, поставив вопрос о соответствии современных символов региона его российской идентичности.
Дискуссия о гербах калининградских городов — не нова. Она уходит корнями в сложную историю региона, где на протяжении веков сменяли друг друга культурные и политические эпохи. После Второй мировой войны Кёнигсберг и северная часть Восточной Пруссии вошли в состав СССР, и в 1946 году была образована Калининградская область. Однако в геральдике ряда муниципалитетов продолжают использоваться символы, восходящие к прусскому и германскому наследию.
Особый резонанс в своё время вызвала ситуация с гербом Черняховска. В 2019 году общественная организация «Русская община Калининградской области» обратилась к областному прокурору с аргументированной просьбой привести герб города в соответствие с законодательством. Прокуратура поддержала это обращение, и дело дошло до суда.
Судебное решение стало важным прецедентом. Суд не согласился с позицией Геральдического совета при Президенте РФ, который считал герб 1583 года «историческим». В решении было указано, что герб города Инстербурга не был утверждён законодательными актами Российской Империи, и Российская Федерация не является официальным преемником Восточной Пруссии. В итоге суд обязал черняховских депутатов убрать с герба буквы «G» и «F» и привести его в соответствие с требованиями российского законодательства. Это решение не было оспорено и вступило в силу.
«Историческими гербами калининградских муниципалитетов являются гербы, утверждённые в советский период, — считают представители патриотической общественности региона. — Если же их официально не утверждали или они неказисто выглядят, то должны быть разработаны новые гербы». В качестве одного из вариантов предлагается создание символов на основе геральдических элементов регионов-доноров — Центральной России и Белоруссии, откуда прибыло первоначальное население для заселения области в послевоенный период.
Вопрос о гербах калининградских городов — это разговор о самоидентификации региона, его месте в российской истории и отношении к прошлому. Поиск баланса между пластами истории и определение того, какие именно символы считать «историческими» и «достоянием края», остаётся открытым.