Гербы Восточной Пруссии: наследие или анахронизм?

Судебное решение стало важным прецедентом. Суд не согласился с позицией Геральдического совета при Президенте РФ, который считал герб 1583 года «историческим». В решении было указано, что герб города Инстербурга не был утверждён законодательными актами Российской Империи, и Российская Федерация не является официальным преемником Восточной Пруссии. В итоге суд обязал черняховских депутатов убрать с герба буквы «G» и «F» и привести его в соответствие с требованиями российского законодательства. Это решение не было оспорено и вступило в силу.