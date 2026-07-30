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В центре Москвы закрыли движение на некоторых улицах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Движение транспорта закрыли на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: Reuters

«Движение временно закрыто на Кремлевской набережной по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, на Новоарбатском мосту по направлению в центр», — говорится в сообщении.

О причинах закрытия не сообщается.