В центре Москвы закрыли движение на некоторых улицах

«Движение временно закрыто на Кремлевской набережной по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, на Новоарбатском мосту по направлению в центр», — говорится в сообщении.
О причинах закрытия не сообщается.
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Движение транспорта закрыли на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Движение временно закрыто на Кремлевской набережной по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, на Новоарбатском мосту по направлению в центр», — говорится в сообщении.
О причинах закрытия не сообщается.