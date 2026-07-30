Нижегородцы разобрали все билеты на фестивальный спектакль «Чайка» на острове

Расписания пьес на второй уикенд (7−9 августа) пока нет, но известно, что в постановках появятся Аглая Тарасова, игравшая в фильмах «Лед» (12+) и «Холоп 2» (12+), Филипп Ершов из фильма «Кракен» (12+), и Дмитрий Белякин, которого знают по сериалу «Беспринципные» (18+).