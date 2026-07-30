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Нижегородцы разобрали все билеты на фестивальный спектакль «Чайка» на острове

Остались билеты на спектакли «Маленькие трагедии» и «Дни Турбиных».

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцы раскупили все билеты на спектакль «Чайка» по мотивам пьесы писателя Антона Чехова. Представление пройдет 31 июля и 2 августа на острове Гребневские пески в рамках фестиваля «Специфик».

Пока к покупке доступны только билеты на спектакли «Маленькие трагедии» по мотивам пушкинских пьес и «Дни Турбиных» по мотивам пьесы Михаила Булгакова. Билет стоит 2500 рублей.

Организаторы рассказали, что в «Маленьких трагедиях поучаствуют известные российские актеры и актрисы. Например, Александра Ревенко, которая снималась в фильме “Серебряные коньки” (18+) и сериале “Содержанки” (18+), а также Никита Санаев из сериала “Комбинация” (18+).

Расписания пьес на второй уикенд (7−9 августа) пока нет, но известно, что в постановках появятся Аглая Тарасова, игравшая в фильмах «Лед» (12+) и «Холоп 2» (12+), Филипп Ершов из фильма «Кракен» (12+), и Дмитрий Белякин, которого знают по сериалу «Беспринципные» (18+).

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