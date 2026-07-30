На ремонт улиц в Липецке выделяют 328 млн рублей

Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать участки на 12 улицах Липецка: Кирпичной, Урицкого, Елецком шоссе, Заводской площади, а также улицах Буденного, Суворова, Парковой, Киевской, Верхней, Индустриальной, Краснозаводской и на участке от улицы имени Ковалева до пересечения с площадью Заводской.