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На ремонт улиц в Липецке выделяют 328 млн рублей

МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» объявило аукцион на ремонт автомобильных дорог в областном центре. Начальная цена контракта составляет 328,4 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» объявило аукцион на ремонт автомобильных дорог в областном центре. Начальная цена контракта составляет 328,4 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать участки на 12 улицах Липецка: Кирпичной, Урицкого, Елецком шоссе, Заводской площади, а также улицах Буденного, Суворова, Парковой, Киевской, Верхней, Индустриальной, Краснозаводской и на участке от улицы имени Ковалева до пересечения с площадью Заводской.

В перечень работ входят разборка изношенного асфальтобетонного покрытия и основания, холодное фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия, устройство новых слоев покрытия проезжей части и тротуаров, ремонт песчаного и щебеночного основания, демонтаж и монтаж бортовых камней, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожных ограждений, знаков и светофорных объектов, а также благоустройство территории.

Источник финансирования — городской бюджет. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 декабря 2027 года. Заявки принимаются до 17 августа, итоги планируется подвести 20 августа.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецкой области ищут подрядчика для капитального ремонта участка автомобильной дороги регионального значения Липецк — Борисовка — примыкание к автодороге Доброе — Мичуринск в Добровском районе.