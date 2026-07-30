Собянин сообщил о начале обновления двух корпусов Морозовской детской больницы

По словам Собянина, в настоящее время строители приступили к модернизации корпусов 11 и 22А — Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического отделения.
Специалисты формируют современную функциональную среду, благодаря которой повысится доступность и качество медицинской помощи. Одиннадцатый корпус, который был построен в 1904 году в стиле модерн, сохранит свой исторический облик. При этом его приспособят «под современное использование», написал мэр.
В порядок приведут сохранившуюся и восстановят утраченную кирпичную кладку, а также белые декоративные детали фасада. Отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, оснастят здание современными инженерными системами.
Корпус 22А получит новый утепленный навесной вентилируемый фасад, который будет выполнен в том же стиле, что и фасад главного корпуса. Специалисты полностью обновят инженерные системы внутри него, в том числе будут установлены новые лифты и заменены внутренние коммуникации, добавил Собянин.