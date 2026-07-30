Собянин сообщил о начале обновления двух корпусов Морозовской детской больницы

Корпус 22А получит новый утепленный навесной вентилируемый фасад, который будет выполнен в том же стиле, что и фасад главного корпуса. Специалисты полностью обновят инженерные системы внутри него, в том числе будут установлены новые лифты и заменены внутренние коммуникации, добавил Собянин.