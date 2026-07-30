Представители АПК Прикамья приняли участие в агропромышленной выставке

Агрономическая служба компании «Русь» из Большесосновского района Пермского края приняла участие в полевом семинаре в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «АгроПро-2026», сообщили в районной администрации. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Основными направлениями работы компании «Русь» являются молочное животноводство, производство сырого молока, а также выращивание зерновых и зернобобовых культур. Делегация предприятия ездила на семинар в составе специалистов Любови Стрелковой и Светланы Селетковой. Участники ознакомились с экспериментальными делянками сои, люцерны и кукурузы. Эксперты компании «ЗемлякоФФ» представили анализ особенностей агротехнологий возделывания этих культур и результаты полевых исследований.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.