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Представители АПК Прикамья приняли участие в агропромышленной выставке

Компания «Русь» отправила на семинар двух своих специалистов.

Источник: Национальные проекты России

Агрономическая служба компании «Русь» из Большесосновского района Пермского края приняла участие в полевом семинаре в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «АгроПро-2026», сообщили в районной администрации. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Основными направлениями работы компании «Русь» являются молочное животноводство, производство сырого молока, а также выращивание зерновых и зернобобовых культур. Делегация предприятия ездила на семинар в составе специалистов Любови Стрелковой и Светланы Селетковой. Участники ознакомились с экспериментальными делянками сои, люцерны и кукурузы. Эксперты компании «ЗемлякоФФ» представили анализ особенностей агротехнологий возделывания этих культур и результаты полевых исследований.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.