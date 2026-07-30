Более 900 жителей Приангарья получили новую профессию в этом году

Свыше 70% из них уже работают, но решили сменить карьеру или повысить квалификацию. Чаще всего жители выбирают программы, связанные с информационными технологиями: 108 человек записались на курс по нейросетям, 78 — на обучение по программе «1С для начинающих», 40 — на занятия по теме «Аналитика данных». Также востребованы рабочие профессии: 79 человек учатся эксплуатации дронов, 52 решили освоить профессию сварщика, 46 — электромонтера. Еще 89 человек осваивают профессию помощника по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья.