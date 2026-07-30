Более 900 жителей Приангарья получили новую профессию в этом году

Более 900 жителей Иркутской области с начала 2026 года бесплатно получили новую профессию в ходе реализации национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве труда и занятости Иркутской области.
Свыше 70% из них уже работают, но решили сменить карьеру или повысить квалификацию. Чаще всего жители выбирают программы, связанные с информационными технологиями: 108 человек записались на курс по нейросетям, 78 — на обучение по программе «1С для начинающих», 40 — на занятия по теме «Аналитика данных». Также востребованы рабочие профессии: 79 человек учатся эксплуатации дронов, 52 решили освоить профессию сварщика, 46 — электромонтера. Еще 89 человек осваивают профессию помощника по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.