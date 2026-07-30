Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге саперы завершили работы на месте падения БПЛА, оцепление снято

В Таганроге сняли оцепление на месте падения частей БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге сняли оцепление на месте падения обломков БПЛА. Об этом сегодня, 30 июля, сообщила глава города Светлана Камбулова.

— На месте обнаружения обломков БПЛА саперы завершили работы. Оцепление снято. Жители домов могут возвращаться к себе в квартиры, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Также глава города опровергла информацию о том, что на улицах и детских площадках могут быть разбросаны взрывоопасные предметы (бомбочки). Фейк не имеет подтверждения, подчеркнула Светлана Камбулова.

Жителям Таганрога следует сохранять спокойствие. В экстренных ситуациях нужно звонить в полицию по телефону «102» или по номеру «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше