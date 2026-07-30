Чат-бот для отслеживания транспорта запустили в Нижегородской области

В Нижегородской области запустили специальный чат-бот для отслеживания общественного транспорта в мессенджере МАКС. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Новый сервис показывает время прибытия автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов с учетом геолокации пользователя, отображает движение машин на интерактивной карте и даёт актуальное расписание. Бот особенно полезен на остановках, не оборудованных электронными информационными табло.
Воспользоваться ботом «Транспорт Нижегородской области» могут жители Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Бора, Кстова и других крупных городов региона. В настоящее время сервис функционирует в тестовом режиме.
Ранее сообщалось, что продажу топлива по QR-кодам введут в Нижегородской области.