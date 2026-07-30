Чат-бот для отслеживания транспорта запустили в Нижегородской области

Новый сервис показывает время прибытия автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов с учетом геолокации пользователя, отображает движение машин на интерактивной карте и даёт актуальное расписание. Бот особенно полезен на остановках, не оборудованных электронными информационными табло.