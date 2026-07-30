Транспорт в Нижегородской области теперь можно отслеживать через чат-бот

С помощью чат-бота жители и гости региона могут в любое время суток получать актуальную информацию о движении автобусов, трамваев и троллейбусов. Сервис определяет ближайшие остановки по геолокации пользователя и показывает время прибытия нужного транспорта. В меню доступны расписание и интерактивная карта с движением маршрутов в реальном времени. Сервис особенно полезен в тех местах, где нет «умных» остановок с электронными табло.