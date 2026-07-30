В Воронеже открылся мурал, посвященный династии скульпторов Дикуновых

На фасаде дома на улице Пятницкого, 59 открылся мурал, посвященный работам династии воронежских скульпторов — заслуженным художникам РСФСР и деятелям искусств России Ивану Дикунову и Эльзе Пак, их детям — Максиму, Алексею и Наталье.
Арт-объект, который изобразила художник-график Наталья Дикунова, находится на месте, где создавались многие работы мастеров.
«Я изобразила историю создания скульптуры — от идеи до реализации. Все эти работы реально существуют, здесь нет вымышленных объектов», — отметила автор.
Мурал передаёт весь процесс творчества, после которого появляется уникальная композиция. Он состоит из разных этапов, первым из которых является сама идея работы. Второй — появление миниатюры, выполненной из глины для того, чтобы выявить все детали, ощутить материал. Заключительный, третий этап, являет собой отливку созданной скульптуры.
Иван Дикунов и Эльза Пак, которые часто работали вместе, являются авторами известных памятников — Белому Биму, котёнку с улицы Лизюкова, первому епископу и Воронежскому святителю Митрофану, Платонову, Пушкину, а также серии памятников в парке «Орлёнок».