В Воронеже открылся мурал, посвященный династии скульпторов Дикуновых

Мурал передаёт весь процесс творчества, после которого появляется уникальная композиция. Он состоит из разных этапов, первым из которых является сама идея работы. Второй — появление миниатюры, выполненной из глины для того, чтобы выявить все детали, ощутить материал. Заключительный, третий этап, являет собой отливку созданной скульптуры.