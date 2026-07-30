Картины 13-летнего нижегородца вошли в Книгу рекордов

уже далеко не впервые. Только в этом музее уже третий раз. И Нижний Новгород оказал активную поддержку, проявляя интерес к ней. Тут как-то всё сошлось. И то, что Богдан показал в очередной раз серьёзность увлечения, и то, с какой теплотой Нижний Новгород поддерживает. Это очень и очень.