Картины 13-летнего нижегородца вошли в Книгу рекордов

Работа 13-летнего Богдана Корнишина стала частью масштабной выставки «Что важнее всего на свете — мир, любовь, семья и дети» в Центральном музее Вооружённых сил РФ в Москве. Он представил картину «В любви и с любовью», которую оценили и представители китайской делегации. Как ему удалось уже в столь юном возрасте получить признание?
Для 13-летнего Богдана рисование — семейное дело. Его мама Марина много рисовала в детстве, но в 17 лет утратила к этому интерес. Вновь к творчеству она вернулась только спустя 18 лет, а в 2019-м начала учить.
рисовать и других.
«Моя задача — не столько научить, сколько привить и поддержать любовь к рисованию, — объясняет она. — Богдан начал рисовать, как только научился сидеть. Он очень любил играть красками».
Но в 7 лет интерес к рисованию у Богдана остыл, он даже перестал брать в руки кисти.
"Снова начал рисовать, когда я сама увлеклась скетчингом, — поделилась Марина. — Ему стало интересно, и он иногда со мной рисовал. А затем меня попросили позаниматься с его другом. Постепенно начали.
устраивать встречи раз в неделю с друзьями. Идея Богдана, кстати. И Богдан рисовал только на них. На самом деле Богдан — мой идейный вдохновитель, я лишь имею больше жизненного опыта и возможностей".
Юный художник уже успел попасть в Книгу рекордов Российской Федерации по наградам в изобразительном искусстве. Ему всего 13 лет, а за его плечами уже более 300 наград. В 10 лет он установил мировой рекорд и рекорд России, получив 107 наград за три месяца. Среди его наград — золотая медаль Айвазовского, орден «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и золотая медаль Международной академии.
современных искусств. Богдан — стипендиат главы города Нижнего Новгорода.
"Чтобы добиваться настоящих результатов, нужны слаженные действия как минимум трёх сторон: мотивированного ребёнка, заинтересованного и вовлечённого родителя, высокопрофессионального.
педагога, — считает Марина. — Выпадет хоть одно звено — либо ничего не получится, либо результат будет другим и непродолжительным".
Теперь же картину Богдана увидели и иностранные творцы на выставке в музее Вооружённых сил РФ.
"Из особенного в выставке, наверное, тематика, — поделилась Марина. — Тема любви к Родине, любви в семье для Богдана близка. Поэтому с удовольствием придумывал сюжет и рисовал. А так в Москве он.
уже далеко не впервые. Только в этом музее уже третий раз. И Нижний Новгород оказал активную поддержку, проявляя интерес к ней. Тут как-то всё сошлось. И то, что Богдан показал в очередной раз серьёзность увлечения, и то, с какой теплотой Нижний Новгород поддерживает. Это очень и очень.
ценно".
В будущем Богдан мечтает открыть свою галерею, в которой смогут собираться художники со всего мира.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, о том, что в возрасте 9 лет Богдан Корнишин и его ровесница нижегородка Ульяна Костенко стали обладателями Гран-при международного конкурса талантов Golden Timе Talent.