Калининградца приговорили к 18 годам за убийство и расчленение двух нижегородцев

Убийство произошло в августе 2025 года. Суд установил, что 42-летний фигурант в квартире дома на улице Раевского нанес множественные ножевые ранения 51-летней владелице квартиры, у которой снимал комнату, и ее 70-летнему сожителю. Потерпевшие погибли на месте, а подсудимый на следующий день вернулся, обезглавил тела и спрятал их на крышах гаражного массива на той же улице.