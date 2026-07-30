В городе Волжском Волгоградской области откроют модельную библиотеку

Завершается переоборудование по модельному стандарту детской библиотеки-филиала № 3 муниципальной информационной библиотечной системы в городе Волжском Волгоградской области. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в Центре информационного и материально-технического обеспечения.
В учреждении выполнили капитальный ремонт. Специалисты провели электромонтажные работы, замену стяжки и напольного покрытия, отделку потолка и стен, адаптировали санитарные комнаты для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждение также поступили новые книги, мебель, интерактивное оборудование и 60 стеллажей. Кроме того, сотрудники прошли обучение в Российской государственной библиотеке.
После открытия посетителей ждут коворкинг-центр, зона активного развития с мастер-классами, творческая мастерская и зона чтения. Открытие запланировано на начало нового учебного года. Отметим, в Волгоградской области создано уже 16 библиотек нового формата, а в 2026 году планируется открыть еще 4.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.