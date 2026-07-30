В главном корпусе ВолгГМУ в Волгограде поселилась редкая птица

В главном корпусе ВолгГМУ в Волгограде поселилась редкая хищная птица. Студенты и сотрудники медицинского университета с удивлением наблюдают за новой обитательницей, которая обосновалась во внутреннем дворе после недавнего благоустройства территории.
В пресс-службе университета рассказали: изначально птицу приняли за сокола, однако внимательное изучение перьев и повадок раскрыло истинную природу гостьи.
По словам заведующего кафедрой анестезиологии и реанимации ВолгГМУ Александра Попова, пернатая гостья оказалась пустельгой обыкновенной. Этот хищник из семейства соколиных появился в городе несколько лет назад. Ранее птица облюбовала территорию Центрального роддома, но затем переместилась в университет.
По наблюдениям сотрудников планово-экономического управления, сначала хищница сидела на ветках вдоль улицы Володарского, а позже перебралась во двор главного корпуса.
Как сообщили в Научном обществе молодых ученых и студентов, за представителем семейства соколиных наблюдают давно и даже дали птице имя Егор. При этом исследователи отмечают, что по окрасу оперения гостья — самка.
Пустельга отличается острым зрением, превосходящим человеческое в 2,6 раза, и гибким поведением в миграциях, которое зависит исключительно от наличия корма, а не от календаря.
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