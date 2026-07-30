В общежитии Иркутского университета открылась комната матери и ребенка

Комната матери и ребенка открылась в Иркутском государственном университете, сообщили в Министерстве по молодежной политике Иркутской области. Помещение было создано в ходе реализации национального проекта «Семья».
Такая комната — это второе подобное пространство в вузе. Первое появилось год назад в корпусе Педагогического института, а новое создано в общежитии № 3.
Проект появился из запроса студентов, совмещающих учебу с воспитанием детей. Молодые родители могут покормить и переодеть малыша, а также оставить его под присмотром няни на время занятий. Главная новинка — сенсорное пространство для психологической разгрузки самих родителей: тактильная дорожка, терапевтические кресла и аромадиффузор.
Пространство оснащено пеленальным столиком, игровыми модулями, сухим бассейном, игрушками и книгами для детей до 7 лет. Отметим, что в Иркутской области на начало 2026 года насчитывается 736 студенческих семей, в трех вузах открыты комнаты матери и ребенка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.