В общежитии Иркутского университета открылась комната матери и ребенка

Проект появился из запроса студентов, совмещающих учебу с воспитанием детей. Молодые родители могут покормить и переодеть малыша, а также оставить его под присмотром няни на время занятий. Главная новинка — сенсорное пространство для психологической разгрузки самих родителей: тактильная дорожка, терапевтические кресла и аромадиффузор.