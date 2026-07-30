В двух школах Чунского округа Приангарья появятся группы продленного дня

Бесплатные группы продленного дня (ГПД) откроются с 1 сентября на базе двух школ Чунского округа Иркутской области — начальной № 24 и средней № 29, что соответствует целям нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Чунского районного муниципального образования.
В одной школе группа будет работать в первую смену, в другой — во вторую. Это позволит детям в зависимости от обстоятельств приходить в школу до уроков либо оставаться после них.
Каждая группа рассчитана на 25 человек. Посещать ГПД могут все учащиеся 1−4-х классов по заявлению родителей. Расписание сформируют в августе.
«Главный плюс — ребята будут под присмотром педагогов, вовремя сделают уроки, погуляют, для них будут проводить интересные и полезные занятия по отдельной программе. По желанию родители могут оплатить и питание ребенка на время продленки», — рассказала начальник управления образования и молодежной политики Виктория Германчук.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.