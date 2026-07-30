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В Совфеде рекомендовали не отвечать на звонки мошенников

Сенатор Артамонов посоветовал россиянам не отвечать на звонки мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов посоветовал россиянам не отвечать на звонки мошенников, поскольку даже голос гражданина может быть впоследствии использован искусственным интеллектом.

«Я уже вижу, что это мошенники. Я научился различать, и я просто не отвечаю… И рекомендую всем так сделать. Почему? Потому что если вы даже в сердцах хотите куда-то их послать, то ваш голос уже записывается, и им они потом и будут пользоваться», — сказал Артамонов в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».