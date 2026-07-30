В Совфеде рекомендовали не отвечать на звонки мошенников

«Я уже вижу, что это мошенники. Я научился различать, и я просто не отвечаю… И рекомендую всем так сделать. Почему? Потому что если вы даже в сердцах хотите куда-то их послать, то ваш голос уже записывается, и им они потом и будут пользоваться», — сказал Артамонов в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».