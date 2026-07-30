В октябре в Калининграде планируют открыть торговый центр с товарами из Китая, Индии и Бразилии

В октябре в Калининграде планируют открыть торговый центр с товарами из Китая, Бразилии, Индии и других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя агентства по международным и межрегиональным связям Александра Калькуту.
«Торговый дом БРИКС Молл» — торгово-деловая площадка, которая станет окном входа для товаров и продуктов из стран БРИКС+ в Калининград. В частности, ожидаются поставки фруктов, сухофруктов из Таджикистана и Узбекистана, продуктов питания из Индии, Египта, кофе из Бразилии. Китайские партнёры откроют свой национальный чайный павильон, где будут проходить чайные церемонии, а также китайский фуд-корт. В торговом доме будут представлены китайские товары для дома, электроника и текстиль, — сказал Калькута.
Комплекс располагается на Московском проспекте, 186. На странице торгового центра «ВКонтакте» сообщают, что сейчас идут внутренние работы, устанавливаются прилавки и оборудование. Специалисты также декорируют помещения: расписывают арку и монтируют витражи. Внешнюю отделку намерены начать после согласования.
Изображения: «Торговый дом БРИКС Молл», «ВКонтакте».