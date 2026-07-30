В октябре в Калининграде планируют открыть торговый центр с товарами из Китая, Индии и Бразилии

«Торговый дом БРИКС Молл» — торгово-деловая площадка, которая станет окном входа для товаров и продуктов из стран БРИКС+ в Калининград. В частности, ожидаются поставки фруктов, сухофруктов из Таджикистана и Узбекистана, продуктов питания из Индии, Египта, кофе из Бразилии. Китайские партнёры откроют свой национальный чайный павильон, где будут проходить чайные церемонии, а также китайский фуд-корт. В торговом доме будут представлены китайские товары для дома, электроника и текстиль, — сказал Калькута.