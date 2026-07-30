Куда уходит лето: Wink знает, чем заняться в августе

Режиссерами фильма стали Максим Максимов и Анна Соловьева-Карпович, а роли в фильме исполнили Ева Смирнова и семья популярных блогеров Денис, Елена и Василиса Кукояки, ставшие для главной героини киносемьей. День премьеры в августе будет объявлен позднее. Сразу в двух премьерных проектах дети передают главные роли любимым питомцам. С 31 июля можно будет посмотреть семейную комедию «Дени и Мэни в кино!» (6+). Лабрадор Дени и кот-сфинкс Мэни — настоящие суперзвезды соцсетей и любимцы миллионов. Теперь четвероногие герои, покорившие всех своим обаянием и трогательной дружбой, вышли на большой экран. В фильме их дружбе предстоит пройти через серьезное испытание. Когда Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь. Вместе с суперзвездными питомцами в фильме снялись Степан Девонин и Ольга Веникова, а также Артем Ткаченко, Дмитрий Хрусталев, Влад Лисовец и фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном катании Евгения Медведева.