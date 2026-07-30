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В Таганроге опровергли информацию о разбросанных «бомбочках»

Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем канале MAX опровергла сообщения о разбросанных по всему городу взрывоопасных предметах.

Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем канале MAX опровергла сообщения о разбросанных по всему городу взрывоопасных предметах.

По ее словам, в социальных сетях и чатах активно обсуждают, что на улицах, детских площадках, во дворах и общественных местах разбросаны так называемые «бомбочки». Этот фейк не имеет подтверждения. Угрозы жизни и безопасности гражданам нет.

Вместе с тем Светлана Камбулова напомнила, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрены административная и уголовная ответственность.

В ночь со среды на четверг Таганрог и еще восемь районов Ростовской области подверглись массированной воздушной атаке противника. Российские военные уничтожили более четырех десятков беспилотников ВСУ.

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