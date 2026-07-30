Праздник в музее ВДВ, сказочный бал в летнюю ночь, фестиваль фольклора и ремесел

С 31 июля по 2 августа в «Матрешке» проходит «Гаражка МИФа» — ярмарка с подборкой книг известного российского издательства «Манн, Иванов и Фербер», где можно пополнить свою книжную коллекцию и пообщаться с другими любителями литературы. В рамках ярмарки также запланирована лекционная программа. В субботу, 1 августа, состоится лекция на тему «Нечистые слова. От заговоров до мемов: как русский язык хранит историю» — вместе с журналистом Сергеем Антоновым гости смогут разобраться, почему одни и те же формулировки повторяются веками, и как язык продолжает влиять на восприятие реальности. В воскресенье Ирина Фербер, основательница книжного клуба «Мед» и киноклуба «Окно в кино», расскажет, почему совместное чтение — это особый опыт и как найти сообщество по своим интересам. А позже 2 августа лингвист, преподаватель французского и английского Ирэн Турбина расскажет о трудностях перевода, блестящих находках переводчиков, и почему важно читать книги в оригинале на лекции «Гарри Поттер и вселенная переводов».