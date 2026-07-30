Краевой суд обязал вернуть государству все объекты Кунгурской ледяной пещеры

Суд первой инстанции также указал на то, что спорные сооружения не обладают самостоятельными характеристиками объектов недвижимости и не могут быть предметом частной собственности. Объекты неотделимы от участка недр Кунгурской ледяной пещеры и служат исключительно для ее эксплуатации в экскурсионных целях. Наличие кадастрового учета и технических документов само по себе не является основанием для признания объекта недвижимостью в правовом смысле.