Лишишь дом счастья! Что строго запрещено в Емельянов день, 31 июля 2026 года

В светском календаре 31 июля в тугой узел сплелись волшебство народного фольклора и тепло литературных воспоминаний.
День молодильных яблок — о легендах, в которых плоды возвращают силу и красоту, о крестьянском труде, что кормил, лечил и напоминал о цикличности бытия.
И День вспоминания любимых книг — о том, как строчка из далёкого детства вдруг всплывает в голове, вызывая улыбку или слезу. Один праздник — о здоровье телесном, другой — о здоровье духовном. И тот и другой — о возвращении к истокам. К земле и к слову.
Молодильные яблоки: от славянского фольклора до глобального интернет-праздника.
Изначально — чисто народная фантазия. В русских сказках молодильные яблоки — это дар, который возвращает старому царю зрение, силу, а иногда и саму жизнь. Достать их — задача для самого смелого и благородного героя, а путь лежит за тридевять земель, в тридесятое царство. Иван-царевич, конечно, справлялся, а яблоки потом исцеляли немощного отца. Символизм прост: яблоко — это жизнь, знание, искушение и бессмертие, спрессованные в один плод.
Современный праздник, который отмечают 31 июля, — порождение интернет-эпохи. Идея разошлась по соцсетям в 2010-х: зачем ждать старости, когда можно чуть-чуть сказки прямо сейчас? Кто-то печёт яблочные пироги, кто-то готовит смузи, кто-то просто в этот день старается быть добрее и бодрее, словно откусив от волшебного плода. Особое значение этот день приобрёл в контексте ЗОЖ-культуры: яблоки, богатые железом и антиоксидантами, действительно продлевают молодость. Только без колдовства — с помощью науки.
День вспоминания любимых книг: литературное комбо без определённой даты.
Второй праздник куда более камерный и рассеянный по календарю. Всемирный день книголюбов отмечают 9 августа, а День вспоминания любимых книг скорее связан с датами рождения писателей — 31 июля родилась Джоан Роулинг (1965), автор «Гарри Поттера». Вот почему в сети эта дата часто фигурирует как повод перечитать первую главу о мальчике со шрамом. Но главное в этом дне — не точная привязка, а настроение.
Мы все помним книги, которые перечитывали до дыр. С них сыплются страницы, обложка заклеена скотчем, а на форзаце — каракули семилетнего «я». В этот день принято доставать эти тома с антресолей и листать, останавливаясь на любимых абзацах. Найти ту самую цитату, которая когда-то спасла от одиночества, подарила мечту или научила не сдаваться. Поделиться ею в соцсетях — и, может быть, кто-то тоже вспомнит свою книгу.
Так что 31 июля — это тот самый день, когда можно съесть свежее яблоко, вгрызаясь в хрусткую мякоть, и перечитать пару страниц из книги, которую любили в детстве. И подумать о том, что настоящая молодость — это не только гладкая кожа, но и способность удивляться. Удивляться тексту, миру и себе. И что самое лучшее лекарство от старости — это когда на полке стоит книга, открыв которую, ты снова становишься тем, кем был когда-то. Любопытным. Живым. И немного волшебником.
Емилиан Доростольский: символ мужества и очищения.
В народном календаре 31 июля — Омельянов день. Это праздник, посвящённый памяти святого мученика Емилиана Доростольского (имена Емилиан, Емельян и Омельян — народные вариации одного имени).
В основе праздника — история святого Емилиана (Омельяна) Доростольского, жившего в IV веке. Этот святой, будучи рабом, проявил невероятное мужество и честность. Узнав, что власти ищут виновного в уничтожении языческого капища, он совершил невероятный поступок: добровольно признался в содеянном, чтобы спасти от гнева толпы невиновного человека. За это его приговорили к смерти.
Этот поступок настолько поразил современников, что день памяти святого стал символом мужества, честности и очищения. Емилиана считали покровителем домашнего очага, защитником от несправедливости, а также своим покровителем его почитали земледельцы и, что примечательно, воры и мошенники, которые перед опасным делом просили у него защиты. Такое двойственное отношение было нередко на Руси.
Традиции 31 июля: смыть усталость.
Это день у наших предков был днем, когда жаркая страда (летние полевые работы) уже позади, но до осеннего затишья ещё далеко. И было время подвести итоги, набраться сил и с благодарностью смотреть в будущее.
В Омельянов день земледельцы завершали уборку урожая и чествовали свои орудия труда: серпы и косы чистили, выкладывали на поле кругом и освящали в церкви, а затем до следующего года хранили в амбарах.
Обязательным занятием в этот день было посещение бани. Люди парились с особыми вениками из сухих ржаных стеблей, в которые вплетали душистые полевые травы. Они смывали трудовую усталость, выпаривали болезни и хвори, веря, что банный жар восстанавливает жизненные силы.
Одновременно с этим в домах начиналась горячая пора заготовок на зиму: хозяйки собирали щедрые дары леса и огорода, варили варенья, делали соленья и маринады.
Запреты Емельянова дня: не назначайте важных дел.
Чего категорически нельзя было делать 31 июля?
Не подметайте и не выносите мусор. Запрет на уборку был, пожалуй, строжайшим. Считалось, что вместе с сором и мусором из дома можно «вымести» удачу и благополучие.
Не ссорьтесь и не ругайтесь. Любые ссоры в этот день могли перерасти в затяжную вражду или навлечь финансовые проблемы. Но существовал и антидот: если ссора всё же случилась, следовало вместе сходить в баню и попариться, выхлестав друг друга вениками, чтобы «выпарить» обиду.
Не переедайте и не злоупотребляйте мясом. Праздничная трапеза должна была быть скромной. Говорили: «Чем больше живот на Омельяна, тем худее кошелек».
Не назначайте важные дела. Считалось, что любые начинания в этот день обречены на провал. Особенно это касалось свадеб, помолвок и любовных признаний — такие браки будут несчастливыми и недолгими.
Не стригитесь. Причёску или смену имиджа в этот день лучше отложить, так как, по поверьям, это могло «укоротить» жизнь или «состричь» здоровье.
Не храните остановившиеся или неработающие часы — так можно лишить дом счастья.
Не нарушайте банные правила. Этот пункт заслуживает отдельного внимания.
Ритуалы дня: примирение с Банником.
Главным ритуалом дня была так называемая «банная дипломатия» и примирение с Банником.
Наряду с запретами, баня дарила удивительную возможность для примирения. Согласно поверьям, 31 июля можно было окончательно помириться с любым врагом. Для этого нужно было вместе сходить в парилку, попариться и «выстегать» друг друга вениками.
С баней был связан самый большой пласт поверий, который обязательно нужно было соблюдать:
посещайте баню только в компании до заката;
в бане обязательно снимите нательный крест;
задобрите Банника — чтобы дух парилки остался доволен, ему оставляли ритуальное угощение: кусок мыла, новый веник, лоскут ткани или горшок каши.
Ни в коем случае не ложитесь спать в бане, иначе Банник может подшутить над вами.
Как прожить 31 июля: «стоп» перееданию.
20 идей, как применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни:
Завершите сезон. Проверьте свои садовые инструменты, наведите порядок на рабочем столе. Аналогично тому, как крестьяне освящали серпы, вы можете символически завершить проект, написав отчёт.
Устройте «банный» вечер. Отправьтесь в сауну с друзьями. Главное — не в одиночестве и до заката.
Миритесь по-русски. Если затаили обиду, пригласите друга в баню попариться. Древний ритуал примирения с вениками отлично работает.
«Не храните» старые часы. Если дома есть сломанные часы, есть повод от них избавиться.
Проведите день с семьёй. Омельянов день предписывал избегать одиночества. Устройте домашние посиделки с чаем и пирогами.
Делаем заготовки. Отлично подходит для приготовления домашних джемов или консервации.
«Стоп» перееданию. Устройте разгрузочный день на овощах и фруктах. Те, кто в курсе запрета, сэкономят на еде.
Не экспериментируйте с внешностью. Откажитесь от стрижки и окрашивания.
Не подметайте! Отмените уборку пылесосом. По старой примете — к удаче. Если очень нужно, протрите пыль влажной тряпкой.
Планируйте бюджет. Откажитесь от крупных трат, инвестиций и займов. Это убережёт от необдуманных решений.
Не болтайте лишнего. Старайтесь избегать ссор и сплетен.
«Очистите» финансы. Разрежьте старую кредитную карту или отключите ненужный платёж.
Оставьте подношение Баннику. Если ходите в сауну, купите туда новый веник — отдайте дань традиции.
Не выходите из дома после заката. Если уж выходить, старайтесь не гулять в тёмных безлюдных местах.
Не рассказывайте о проблемах. Не стоит в этот день жаловаться на судьбу. Это по-прежнему работает как техника позитивного мышления.
Отказ от рукоделия. Если верите в приметы, шитьё и вязание 31 июля лучше отложить.
Благодарность. Вечером зажгите свечу и мысленно переберите всё хорошее, что случилось в первой половине года.
Помощь ближнему. Символически «спасите невинного», как святой Емилиан. Помогите коллеге или другу, которого незаслуженно обвинили.
Не берите в долг и не давайте. День неблагоприятен для финансовых операций.
Покормите животных. Чтобы «задобрить» домашних духов, оставьте угощение для кошки или собаки.
Приметы дня на 31 июля:
Утренний туман — к богатому урожаю грибов.
Тёплый и ясный день — к урожайной осени, а жара предвещала холодный декабрь.
Пожелтение листьев на верхушках берёз — верный признак очень ранней осени.
Если гром глухой — дождь будет тихий и затяжной, если гулкий — пройдёт сильный ливень.