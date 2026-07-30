Что строго запрещено в Емельянов день, 31 июля 2026 года

Так что 31 июля — это тот самый день, когда можно съесть свежее яблоко, вгрызаясь в хрусткую мякоть, и перечитать пару страниц из книги, которую любили в детстве. И подумать о том, что настоящая молодость — это не только гладкая кожа, но и способность удивляться. Удивляться тексту, миру и себе. И что самое лучшее лекарство от старости — это когда на полке стоит книга, открыв которую, ты снова становишься тем, кем был когда-то. Любопытным. Живым. И немного волшебником.