Нижний Новгород вошел в число самых атакуемых городов России по DDoS-атакам

По данным исследования, за первые шесть месяцев 2026 года специалисты отразили более 2,5 тысячи DDoS-атак на организации ПФО. Это около 16% от общего числа подобных инцидентов в России. По количеству атак ПФО, как и год назад, уступает только одному федеральному округу.