Нижний Новгород вошел в число самых атакуемых городов России по DDoS-атакам

Приволжский федеральный округ занял второе место среди российских регионов по числу DDoS-атак в первом полугодии 2026 года, а Нижний Новгород вошел в четверку городов Поволжья, где таких кибератак зафиксировали больше всего. Об этом сообщили аналитики компании RED Security.
По данным исследования, за первые шесть месяцев 2026 года специалисты отразили более 2,5 тысячи DDoS-атак на организации ПФО. Это около 16% от общего числа подобных инцидентов в России. По количеству атак ПФО, как и год назад, уступает только одному федеральному округу.
Чаще всего злоумышленники атаковали компании в Самаре, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде. Основными целями становились организации из сферы информационных технологий, финансового сектора и промышленные предприятия. Наибольшую активность хакеры проявили в мае. Аналитики связывают это с тем, что злоумышленники нередко приурочивают DDoS-атаки к государственным праздникам, включая День Победы.
Самая продолжительная атака на организации Поволжья длилась более суток, а ее максимальная мощность достигла 133 Гбит/с. При этом, по сравнению с прошлым годом, мощность крупнейших атак снизилась, однако сами они стали более продолжительными.
Эксперты отмечают, что Нижегородская область остается одной из привлекательных целей для киберпреступников из-за высокой концентрации промышленных предприятий, финансовых организаций и IT-компаний. DDoS-атаки направлены на перегрузку интернет-ресурсов и цифровых сервисов, из-за чего сайты и онлайн-системы могут временно стать недоступными для пользователей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижегородская область вошла в тройку лидеров по внедрению беспилотных систем.