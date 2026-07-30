В Таганроге с 2025 года из-за атак Украины полностью разрушены шесть домов

Светлана Камбулова подчеркнула, что муниципалитет не оставляет жителей с их проблемами один на один. Власти уже перечислили полную стоимость новых квартир владельцам двух объектов. Речь идет о восьми семьях, живших в многоквартирном доме, а также о собственниках одной отдельной квартиры, признанной непригодной для проживания.