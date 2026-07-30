В минприроды отчитались о расчистке двух участков русла реки Товарной

Расчистку первых двух участков русла реки Товарной общей протяженностью 1,7 км завершили. Об этом 30 июля сообщает минприроды региона.
Сейчас ведутся работы уже на следующем отрезке длиной 356 метров: извлечено около 500 кубометров донных отложений, удалена мешающая болотно-древесная растительность.
Подрядчик использует экскаваторы и земснаряд для откачки ила.
Русло реки Товарной разделено на 19 участков, которые пересекают различные функциональные зоны: от с/х угодий и промзон до жилых кварталов и социально значимых городских пространств, включая Парк ветеранов на Аллее Смелых в Калининграде.
Всего подрядчику предстоит изъять 36 100 кубометров донных отложений.
Завершить работы на объекте протяженностью более 13 км планируют до конца 2027 года.