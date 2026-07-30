С 31 июля на перекрёстке Суворова — Транспортной запускают новый светофор

В пятницу, 31 июля, светофор на перекрёстке улиц Александра Суворова — Транспортной — Иркутской начнёт работать в тестовом режиме. В ночь с 30 на 31 июля дорожники нанесут новую разметку, а с 8 до 12 часов переключат светофоры и откроют дорожные знаки.