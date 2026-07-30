Вратарь «Ротора» Никита Чагров о стыках, амбициях и цене вратарской ошибки

— Был момент, когда я только-только перешел в «Ростов». Захожу на базу клуба, где в коридоре в первый мой день меня встречает Дзюба. Он посмотрел на меня и сказал: «Большим людям привет». Прикольно с ним пообщались. В целом у меня о нем только приятные впечатления. Мы много с ним общались вне тренировок. Ничего плохого не могу сказать. Он реально был «дядькой» для молодежи.