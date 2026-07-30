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Убийце двух человек на улице Раевского дали 18 лет в Нижнем Новгороде

42-летний уроженец Калининградской области расправился с сожителями с особой жестокостью и расчленил их тела.

Суд вынес приговор 42-летнему уроженцу Калининградской области за жестокое двойное убийство на улице Раевского в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Преступление произошло в августе 2025 года. Злоумышленник убил 51-летнюю женщину и её 70-летнего сожителя, после чего обезглавил их тела. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого менее чем за сутки.

Как ранее сообщалось в отчёте полициейской статистики за первое полугодие, в регионе сохраняется стопроцентная раскрываемость умышленных убийств. Суд признал фигуранта виновным по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что экс-глава депо получил 7,5 лет колонии и штраф 5 млн в Нижнем Новгороде.