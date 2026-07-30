атака 40 БПЛА, авария с коляской, рост коммуналки

Вечером 30 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей Воронежской области за день. Так, силы ПВО ликвидировали 40 БПЛА, пытавшихся атаковать регион. Один из пострадавших в ДТП с электросамокатом и коляской детей попал в реанимацию. Воронежцам рассказали, на сколько может подорожать коммуналка уже этой осенью. А цены на топливо на местных АЗС показали неожиданную динамику. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.