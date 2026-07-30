атака 40 БПЛА, авария с коляской, рост коммуналки

Вечером 30 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей Воронежской области за день. Так, силы ПВО ликвидировали 40 БПЛА, пытавшихся атаковать регион. Один из пострадавших в ДТП с электросамокатом и коляской детей попал в реанимацию. Воронежцам рассказали, на сколько может подорожать коммуналка уже этой осенью. А цены на топливо на местных АЗС показали неожиданную динамику. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Отражена массированная атака БПЛА: 40 воздушных судов уничтожили на территории региона.
Силы ПВО отразили атаку 40 беспилотников на Воронежскую область в ночь на 30 июля.
По данным губернатора Александра Гусева, БПЛА уничтожили в небе над столицей Черноземья и двенадцатью районами региона. Пострадавших среди населения и разрушений нет.
Всего за ночь, как сообщили в Минобороны РФ, на территории России ликвидировали 258 украинских беспилотников самолётного типа. Часть из них сбили в небе над граничащими с Воронежской областью регионами. В частности, в Белгородской, Тамбовской и Ростовской областях.
Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона отменили в 7:06. Однако спустя почти восемь часов силы ПВО вновь привели в боевую готовность. На этот раз особый режим сохранялся порядка двух часов. Информации о сбитых за это время беспилотниках не поступало.
Юный самокатчик влетел в коляску с малышом у парка в Воронеже: один из детей попал в реанимацию.
15-летний водитель электросамоката влетел в коляску с ребёнком у парка «Танаис» в Воронеже.
ДТП произошло днём 29 июля вблизи дома № 20 на улице Героев Сибиряков.
По данным регионального ГУ МВД России, несовершеннолетний двигался по тротуару со стороны улицы Пеше-Стрелецкой в направлении улицы Молодогвардейцев. Столкновение случилось в тот момент, когда 27-летняя мать с коляской и находившимся в ней малышом выходила с территории парка.
В результате аварии подросток и ребёнок получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что один из пациентов находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Второго пострадавшего после оказания всей необходимой медицинской помощи направили на амбулаторное лечение.
Цены на топливо вновь удивляют: бензин и дизель на АЗС региона стали доступнее.
Все виды топлива на АЗС региона подешевели. Это следует из еженедельного мониторинга цен, опубликованного Воронежстатом.
Существеннее всего снизилась цена на дизельное топливо — на 7,51 рубля. Она составила 87,63 рубля за литр.
Бензин марки АИ-92 «сбросил» 6,84 рубля. Стоимость литра составила 80,28 рубля.
Цена АИ-95 снизилась до 88,10 рубля за литр. Неделей ранее бензин этой марки обходился автовладельцам на 5,3 рубля дороже.
Бензин марки АИ-98 убавил в цене 2,13 рубля и достиг 110,24 рубля за литр.
Коммуналка по карману?: осенью в Воронежской области повысят тарифы на ЖКУ.
Предполагается, что цены в квитанциях жителей региона с 1 октября 2026 года вырастут в среднем на 9,9% с возможным отклонением в 3%.
Согласно прогнозу, стоимость электроэнергии увеличится на 11,3%, отопления — на 9,7%, водоснабжения — на 9,8%, водоотведения — на 16,9%, газоснабжения — на 9,6%, а вывоза мусора — на 1,7%.
На фоне приближающегося роста тарифов на ЖКУ в прокуратуре региона напомнили, что за нарушение порядка ценообразования предусмотрена административная ответственность. Должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет.
Множество голов: академия «Факел» дважды обыграла футболистов из Химок.
Воспитанники академии «Факел» имени Проскурина без поражений провели 18-й тур Юношеской футбольной лиги зоны Центр. 29 июля они принимали на домашнем стадионе сверстников из СШОР «Химки».
В первой игре в возрастной категории U-15 борьба действительно получилась довольно упорной. Гости открыли счёт, но буквально через пять минут был забит ответный гол. Только во втором тайме «огнеопасные» смогли склонить чашу весов на свою сторону и победить со счётом 3:1.
В матче команд категории «до 16» воронежцы порадовали зрителей обилием забитых мячей. К перерыву счёт стал 3:0, а к концу поединка вырос до суперразгромных 8:0.
Деньги поступят на карты раньше положенного: сроки выплат некоторых детских пособий и пенсий изменятся в августе.
Некоторые из дат доставки выплат в последний месяц лета выпадают на выходные дни, поэтому деньги будут переведены получателям заранее.
Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет поступит на карты работающих родителей 7 августа.
Пенсии с датой доставки 15 числа будут зачислены 14 августа. При этом выплаты за 5, 12 и 21 августа будут произведены в привычные для граждан сроки.
По стандартному графику 3 числа воронежцы получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплату на первого ребёнка до трёх лет, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособие на ребёнка военнослужащего.
Выплату из материнского капитала на детей до трёх лет также произведут в привычную дату — 5 августа.
Воронежцам напомнили, что зачисление средств на карты «МИР» производится не в конкретный промежуток времени, а в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, нужно дождаться зачисления до конца дня.