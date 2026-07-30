Проект агротехкласса из Алтайского края стал лучшим в Сибири

Проект агротехнологического класса Кулундинской школы № 2 Алтайского края стал лучшим среди школ Сибирского федерального округа, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Награждение состоялось на пленарной сессии форума учителей агротехнологических классов, организованном в ходе реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Мероприятие прошло в Москве на площадке пространства «Тимирязев Центр». Алтайский край представили педагоги из Кулундинского, Тальменского и Первомайского районов.
В ходе форума обсуждались вопросы развития агротехнологического образования, профориентации и подготовки кадров для АПК. Министр сельского хозяйства Оксана Лут подчеркнула, что отрасли ежегодно требуется около 150 тыс. новых специалистов, поэтому выстраивается сквозная система подготовки от агротехклассов до вузов и аграрной науки.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.