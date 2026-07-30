Вернуться к нормальной жизни: как в России развивают систему реабилитации

В Семейный центр им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде уже поступили система роботизированной поддержки спины и бесконтактная корректировочная ванна. Это медицинское учреждение появилось в 1962 году как спутник дома-интерната, где и сейчас воспитывают ребят с нарушениями зрения и слуха в возрасте от 3 лет. В формате Семейного центра клиника работает с 2024 года: теперь там заботятся и о повзрослевших выпускниках интерната. Они нуждаются в системной, комплексной социализации, профподготовке, адаптации к самостоятельной жизни, трудоустройстве. Наконец, с 2025 года на базе центра также проходят реабилитацию участники специальной военной операции со всей страны.