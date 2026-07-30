Вернуться к нормальной жизни: как в России развивают систему реабилитации

Одной только качественной терапии не всегда достаточно при лечении травм или серьезных заболеваний. Чтобы минимизировать их последствия на дальнейшую жизнь человека, не менее важно пройти комплексную реабилитацию. Сделать ее эффективнее и доступнее для россиян помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». По нему по всей стране открывают новые и модернизируют действующие профильные отделения.
Рассказываем, какое новое оборудование уже получили или вскоре получат некоторые из них.
Простая профилактика серьезных нарушений.
В Областном клиническом госпитале ветеранов войн в Ульяновске этим летом при поддержке АНО «Деменция.нет» появилось новое место, где можно пройти реабилитацию — «кабинет памяти». Там диагностируют когнитивные нарушения на ранних стадиях и проводят терапию пациентов, например, с деменцией или болезнью Альцгеймера.
Для Госпиталя ветеранов войн это важное направление работы. Ежегодно в клинике проходят лечение более 9,5 тыс. человек, и 80% из них — люди старше 60 лет. Именно пациенты серебряного возраста чаще всего замечают у себя сложности с вниманием, мышлением, памятью. Согласно некоторым оценкам, умеренные когнитивные нарушения отмечаются у 20% людей старше 65 лет. При таких диагнозах, как деменция или болезнь Альцгеймера, ранняя диагностика крайне важна — если упустить время, пациенты перестают узнавать близких и начинают теряться в пространстве.
Ранняя диагностика крайне важна при терапии деменции или болезни Альцгеймера.
Часть тренажеров в «кабинете памяти» имитирует бытовые действия: нажать или повернуть дверную ручку, выдвинуть шпингалет, закрыть замок, взять монетку. Другие упражнения интерактивные, в цифровом формате — благодаря этому уровень сложности легко подстроить под конкретного пациента. Со стороны занятие выглядит как череда простых игр. Но, повторяя нужные движения, люди старшего возраста эффективно разрабатывают мелкую моторику, а вместе с ней улучшают память, внимание и другие когнитивные функции.
Переоснащение подмосковных клиник.
В Московской области в прошлом году новым оборудованием для реабилитации оснастили 23 медицинских учреждения. Еще столько же получат его до конца нынешнего года — всего в планах закупить около 300 единиц техники.
В Семейный центр им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде уже поступили система роботизированной поддержки спины и бесконтактная корректировочная ванна. Это медицинское учреждение появилось в 1962 году как спутник дома-интерната, где и сейчас воспитывают ребят с нарушениями зрения и слуха в возрасте от 3 лет. В формате Семейного центра клиника работает с 2024 года: теперь там заботятся и о повзрослевших выпускниках интерната. Они нуждаются в системной, комплексной социализации, профподготовке, адаптации к самостоятельной жизни, трудоустройстве. Наконец, с 2025 года на базе центра также проходят реабилитацию участники специальной военной операции со всей страны.
Новые аппараты для реабилитации используют в связке. Сначала пациенту расслабляют мышцы с помощью гидромассажа в сухой ванне — струи воды направленно воздействуют на тело через специальное эластичное покрытие. После этого специализированный робот помогает сделать мягкую растяжку и снять давление на позвоночник. Это позволяет вернуть подвижность и избавиться от болей без хирургического вмешательства.
«В работе с бойцами, прошедшими через тяжелые физические нагрузки и ранения, мы не имеем права на ошибку, — подчеркивает директор центра Сергей Захаров. — Принцип мягкой декомпрессии, реализованный в паре этих аппаратов, дает стойкий положительный эффект у 90% бойцов».
В работе с бойцами спецоперации применяют принцип мягкой декомпрессии.
В Семейном центре «Дмитровский», комплексных центрах Воскресенска, Серпухова и Одинцова в этом году появятся новые многофункциональные стабилоплатформы. Они разработаны для полного цикла реабилитации и укрепления мышц. Такие аппараты позволяют оценивать и тренировать баланс, координацию, восстанавливать способность поддерживать положение тела в пространстве и управлять им. Использовать подобное оборудование можно как во время первой диагностики, так и на поздних этапах реабилитации при серьезных нагрузках.
В комплексные центры социального обслуживания и реабилитации Павловского Посада и Раменского закупят отечественные шагательные тренажеры для восстановления подвижности нижних конечностей. С их помощью имитируют ходьбу, пока пациент не может передвигаться самостоятельно. Механизм приводят в действие руками, и он синхронно передвигает ноги, активируя мышечную память и восстанавливая подвижность суставов.
Балашихинский, Серпуховской, Коломенский и Домодедовский комплексные центры социального обслуживания и реабилитации получат слухоречевые приборы. В первую очередь подобные модели используют для занятий с детьми. Устройство не только передает звук, но и вибрирует, чтобы ребенок мог ориентироваться на тактильные ощущения. За счет этого обучение речи и ориентации в мире звуков проходит эффективнее.
Новое оборудование для регионального центра.
Архангельская областная клиническая больница — еще одно медучреждение, которое уже получило поддержку по нацпроекту. Реабилитационное отделение там работает с 2022 года, и за это время врачи помогли более чем 3 тыс. человек. В основном пациенты приезжают в региональный центр, получив направление в своем районе. Предварительно специалисты областной больницы удаленно проводят для них консультацию, используя цифровые телемедицинские технологии.
«Мы помогаем восстанавливаться людям после инсультов, черепно-мозговых травм, переломов позвоночника, протезирования суставов и хронических заболеваний центральной нервной системы, — рассказывает заведующая реабилитационным отделением Елена Годова. — Наша цель — помочь человеку вновь почувствовать уверенность в своем теле и значимо улучшить качество жизни».
Цель реабилитации — помочь людям вновь почувствовать уверенность в своем теле.
Для успешной реабилитации в Архангельской областной клинической больнице используют новейшее оборудование. Благодаря закупкам по нацпроекту в последние годы его стало еще больше. Среди новейших приобретений — комплексы для механотерапии. Такие устройства дают точечную дозированную нагрузку на нужный сустав или группу мышц. Другое пополнение — тренажеры с биологической обратной связью. Они «в прямом эфире» показывают пациенту его физиологические показатели, чтобы тот мог корректировать технику и интенсивность упражнения. Также в клинику передали стабилоплатформы, устройства для физиотерапии и роботизированную технику.
Параллельно оборудование по нацпроекту в регионе получают и другие медицинские учреждения. Например, в 2025 году его закупили для Центральной городской больницы в Котласе, а также в Архангельский госпиталь для ветеранов войн. В общей сложности для них приобрели 123 единицы техники. В этом году в программе по переоснащению участвуют Северодвинск и Вельск.
Продолжительная и полноценная жизнь.
Своевременная и полноценная реабилитация позволяет снизить риск повторного инсульта и инфаркта, повысить продолжительность жизни после онкологического заболевания. Согласно статистике, в последние годы россияне, пережившие сосудистую катастрофу, стали на 19% реже сталкиваться с нарушением кровоснабжения вновь. А пациентов, перенесших рак и проживших пять лет и дольше, стало больше на 7% — их доля с 2023 года выросла до 67%.
Всероссийская сеть медицинских организаций, где можно восстановиться после болезни или травмы, постепенно растет. Только за 2025 год она расширилась на 16%. Благодаря появлению новых кабинетов, отделений, закупке дополнительного оборудования пройти реабилитацию за счет ОМС стало проще. В 2025 году этой возможностью воспользовались около 1,7 млн человек — на 12% больше, чем годом ранее.
Пройти реабилитацию за счет ОМС стало проще благодаря модернизации лечебных учреждений.
«Это сегодня очень востребованное направление, особенно для ребят, вернувшихся со специальной военной операции», — подчеркивает глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Реализация мер, предусмотренных нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь», позволит к 2030 году еще больше увеличить число пациентов, которые проходят реабилитацию по ОМС. К 2030 году, по сравнению с данными на 2024 год, их количество должно вырасти на 26,5%. Ездить в крупные федеральные центры больше не обязательно — восстанавливать здоровье можно будет в одном из 255 региональных отделений и клиник.
Отметим, что нацпроект сосредоточен не только на оснащении специализированных кабинетов и отделений. Не менее важная задача — подготовка профильных специалистов.