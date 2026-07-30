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Жительница Балтийска купила у москвички в рассрочку щенка американского булли, но отказалась платить

Суд взыскал с неё неустойку плюс проценты.

Источник: Клопс.ru

Балтийский городской суд взыскал с местной жительницы 286,9 тысячи рублей в пользу жительницы Москвы, которая потребовала оплатить оставшуюся часть стоимости щенка породы американский булли. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Как установлено в судебном заседании, 18 января 2024 года женщины заключили договор купли-продажи щенка. По условиям сделки покупатель должна была заплатить за собаку 350 тысяч рублей. При передаче щенка она внесла 150 тысяч рублей, а оставшиеся 200 тысяч рублей обязалась выплатить до 30 марта 2024 года. Это обязательство было указано в долговой расписке.

Однако полностью рассчитываться за щенка покупатель не стала. После этого продавец обратилась в Балтийский городской суд с иском о взыскании задолженности.

В суде жительница Москвы настаивала на удовлетворении своих требований. Ответчица, в свою очередь, заявила, что собаку не покупала, договор купли-продажи и акт передачи не подписывала. При этом она не отрицала, что щенок находится у неё, но утверждала, что получила его в подарок от супруга.

Суд не согласился с доводами ответчицы. При рассмотрении дела было установлено, что стороны переписывались по поводу покупки щенка, обсуждали условия сделки, документы для перевозки собаки и возможность отсрочки платежа. Кроме того, ответчица внесла часть оплаты, а собака фактически осталась у неё.

Суд указал, что действия покупателя подтверждают заключение договора, даже если в документе отсутствует её подпись. После принятия товара и внесения части оплаты она не может ссылаться на то, что договор не был заключён.

В итоге Балтийский городской суд взыскал с ответчицы 200 тысяч рублей задолженности за щенка, 8 697 рублей расходов на госпошлину и 78 208,34 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Житель Калининградской области продал клиенту из Подмосковья крупную партию пневматических винтовок, а после получения денег перестал выходить на связь.