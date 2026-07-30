Жительница Балтийска купила у москвички в рассрочку щенка американского булли, но отказалась платить

В суде жительница Москвы настаивала на удовлетворении своих требований. Ответчица, в свою очередь, заявила, что собаку не покупала, договор купли-продажи и акт передачи не подписывала. При этом она не отрицала, что щенок находится у неё, но утверждала, что получила его в подарок от супруга.