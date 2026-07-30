Древние жители Сибири предпочитали охотиться на самок мамонтов

«Можно предположить, что люди охотились на самок из-за их небольших размеров, однако в реальности картина могла быть сложнее. Если мамонты вели себя так же, как и слоны, то их самки жили в крупных стадах, из-за чего охота на них была еще опаснее, чем нападения на одиноких самцов. С другой стороны, такие группы мамонтов могли передвигаться более предсказуемым образом, что упрощало их обнаружение», — пояснила научный сотрудник Стокгольмского университета (Швеция) Ханна Мутс.