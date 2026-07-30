Древние жители Сибири предпочитали охотиться на самок мамонтов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские и зарубежные палеогенетики изучили структуру генома свыше пяти сотен мамонтов, чьи останки были найдены на стоянках древних жителей Сибири, Чукотки и Аляски, и открыли свидетельства того, что большинство из них были самками. Это говорит о том, что кроманьонцы предпочитали охотиться на самок, сообщила пресс-служба шведского Стокгольмского университета.
«Можно предположить, что люди охотились на самок из-за их небольших размеров, однако в реальности картина могла быть сложнее. Если мамонты вели себя так же, как и слоны, то их самки жили в крупных стадах, из-за чего охота на них была еще опаснее, чем нападения на одиноких самцов. С другой стороны, такие группы мамонтов могли передвигаться более предсказуемым образом, что упрощало их обнаружение», — пояснила научный сотрудник Стокгольмского университета (Швеция) Ханна Мутс.
Группа ученых, в том числе российские палеогенетики и палеонтологи из Москвы, Магадана, Якутска и Санкт-Петербурга, уже несколько лет изучают возможные причины вымирания мамонтов (Mammuthus primigenius), одних из самых крупных представителей ледниковой мегафауны. Их численность была достаточно высокой всего 50 тыс. лет назад, однако эти хоботные животные быстро исчезли после того, когда ледники начали отступать.
Исследователей давно интересует то, какую роль мог сыграть человек в исчезновении мамонтов, на что потенциально указывают гигантские скопления костей этих гигантов ледниковой эры, найденные в окрестностях многих стоянок первых жителей северных регионов планеты. Специалисты из России и зарубежных стран попытались проверить эту гипотезу, для чего они расшифровали структуру геномов 521 мамонта, чьи останки были найдены на стоянках людей и в природных средах в Евразии и Северной Америке.
Оказалось, что 66% мамонтов, погибших на большом расстоянии от людских поселений, были самцами, что соответствует тому, как гибнут одинокие современные слоны, попадающие в различные природные ловушки. В свою очередь, 70% животных, чьи кости были найдены на разных стоянках древних жителей Сибири и Аляски, были самками, что ставит под сомнение предположения некоторых палеонтологов о том, что данные скопления костей были оставлены не людьми, а возникли стихийным образом.
В пользу этого также говорит то, что в костях многих из этих мамонтов ученые обнаружили наконечники метательных копий, а также другие следы их обработки орудиями труда и отметины, остающиеся после длительного воздействия огня. С чем было связано предпочтение большого числа групп древних людей охотиться на самок мамонтов, ученые пока не могут сказать, однако сам факт его существования указывает на систематический характер охоты наших предков на древних хоботных.