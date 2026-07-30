Тамбовские здание и землю в федеральной собственности продают за 10 млн рублей

В октябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Дом. РФ» получил в управление около 3,2 тыс. кв. м недвижимости в Воронежской, Курской и Тамбовской областях. В последнем регионе, в частности, речь шла об имущественном комплексе на улице Ремесленной в Рассказово.