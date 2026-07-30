В Иркутской области завершают ремонт музея Шелехова

Капитальный ремонт здания Городского музея Г. И. Шелехова завершается в городе Шелехове Иркутской области, что соответствует целям национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.
Общая готовность объекта составляет 76%. Специалисты выполнили демонтаж старых конструкций, заменили системы водоснабжения, канализации и отопления, смонтировали электрические щиты и кабельные линии. Активно ведутся отделочные работы и устройство полов, изменена планировка здания. На финальной стадии находятся пусконаладочные работы систем электроснабжения и вентиляции.
Завершить ремонт двухэтажного здания площадью 306,7 кв. м планируется в октябре 2026 года. Музей является важным культурным центром, в его фондах более 53 тыс. единиц хранения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.