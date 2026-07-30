В РФ стартует открытое бета-тестирование квантового сопроцессора SnowDrop 8Q

«Мы не просто улучшили точность двухкубитных операций, но переосмыслили подход к архитектуре, проектированию и управлению кубитами. Новые решения в архитектуре SnowDrop позволяют реализовать сверхпроводниковые квантовые сопроцессоры — одновременно точные, более простые в калибровке и масштабируемые. Это наш следующий шаг к практически полезным квантово-классическим центрам обработки данных для решения вычислительно сложных задач», — приводятся в сообщении слова руководителя кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана и ВНИИА имени Духова Ильи Родионова.