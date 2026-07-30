В РФ стартует открытое бета-тестирование квантового сопроцессора SnowDrop 8Q

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Открытое бета-тестирование квантового сопроцессора SnowDrop 8Q стартует 1 августа на облачной платформе, разработанной специалистами МГТУ имени Баумана и ВНИИА имени Духова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГТУ имени Баумана.
«С 1 по 20 августа 2026 года в облачной платформе квантовых вычислений Bauman Octillion для онлайн-экспериментов будет доступен 8-кубитный сверхпроводниковый квантовый сопроцессор архитектуры SnowDrop следующего поколения», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, открытый доступ к высокопроизводительному квантовому сопроцессору дает возможность научным коллективам из России удаленно работать на уникальном оборудовании, которое сложно и дорого воспроизводить в каждой лаборатории. Это ускоряет научные открытия и помогает стране развивать лидерство в квантовых технологиях.
Подчеркивается, что исследования подтвердили перспективу повышения точности операций выше 99,9%, а успешная стадия альфа-тестирования на 4- и 8-кубитных процессорах — готовность архитектуры к масштабированию.
«Мы не просто улучшили точность двухкубитных операций, но переосмыслили подход к архитектуре, проектированию и управлению кубитами. Новые решения в архитектуре SnowDrop позволяют реализовать сверхпроводниковые квантовые сопроцессоры — одновременно точные, более простые в калибровке и масштабируемые. Это наш следующий шаг к практически полезным квантово-классическим центрам обработки данных для решения вычислительно сложных задач», — приводятся в сообщении слова руководителя кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана и ВНИИА имени Духова Ильи Родионова.
При этом, как отметили в пресс-службе, сохранится возможность работы с 4-кубитным вычислителем (SnowDrop 4Q) и его эмуляторами. Доступ к платформе предоставляется бесплатно по регистрации.
Исследования выполнены в рамках стратегического технологического проекта «Экзафлопсные гибридные вычисления (Bauman DeepTech)» программы «Приоритет-2030».