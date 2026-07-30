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Женщина с гражданством Украины баллотировалась в парламент Пермского края

На выборах в Пермский край баллотировалась женщина с гражданством Украины.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 30 июл — РИА Новости. Женщина с гражданством Украины была заявлена в списке от КПРФ для участия в выборах в заксобрание Пермского края, ее кандидатура не зарегистрирована, сообщает крайизбирком.

В четверг пермская комиссия зарегистрировала единый список кандидатов (131 человек) от КПРФ в депутаты местного парламента. При предварительной проверке у троих претендентов обнаружены ограничения, которые не были устранены в срок.

«По трем кандидатам, находящимся в едином списке на выборах депутатов Законодательного Собрания, по результатам проверки выявлены ограничения, препятствующие их регистрации: установлен факт наличия гражданства иностранного государства, установлен факт сокрытия сведений о судимости, отсутствует пассивное избирательное право», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина-кандидат из списка от партии КПРФ является гражданкой Украины.

Выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края пятого созыва назначены на 18−20 сентября. Они пройдут по смешанной системе. Избирателям предстоит проголосовать за кандидатов-одномандатников и региональные партийные списки. Всего будет избрано 60 депутатов.

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