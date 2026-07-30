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Заводчица из Москвы отсудила у жительницы Балтийска деньги за элитного щенка

Новая хозяйка собаки выплатила долг 200 тысяч рублей, а также возместила расходы.

Заводчица из Москвы отсудила у жительницы Балтийска деньги за продажу элитного щенка породы американский булли. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Еще 18 января 2024 года женщины заключили договор купли-продажи щенка за 350 тысяч рублей. Покупательница передала за собаку только 150 тысяч, остальное обязалась выплатить через месяц, но обещание не сдержала.

В суде клиентка заявила, что никакую собаку не покупала, договор не подписывала и вообще — это поджарок мужа.

Суд изучил переписку сторон и в итоге встал на сторону продавца песика.

Хозяйке пришлось заплатить 200 тысяч, возместить расходы по оплате пошлины, проценты за пользование чужими деньгами. Всего — больше 286.9 тысяч рублей.