В белгородском Старом Осколе построят ЖК «Парковый» за 750 млн рублей

В доме разместятся 174 квартиры общей жилой площадью 7,3 тыс. кв. м, из них 86 однокомнатных (площадью от 29,14 до 42,94 кв. м), 44 двухкомнатных (от 56,74 до 57,59 кв. м) и 44 трехкомнатных (от 64,70 до 64,92 кв. м). Также предусмотрены девять кладовых общей площадью 62,19 кв. м. На придомовой территории оборудуют детскую, спортивную и контейнерную площадки.